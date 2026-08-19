Temblor cerca de Lima despierta a Perú este miércoles 19 de agosto

Un temblor cerca de Lima despertó a Perú este miércoles 19 de agosto.

Un temblor se registró la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima, Perú.

El sismo se registró a las 05:28 y alcanzó una magnitud de 4.8, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú.

El movimiento remeció la región de Lima y tuvo su epicentro en el mar, a 42 kilómetros al suroeste de Lurín.

De acuerdo con el Geofísico, el sismo fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli, en Lurín.

Por su parte la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú negó que el movimiento genere una alerta de tsunami.

Las autoridades peruanas no reportaron daños materiales ni víctimas por el temblor.

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

El Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene forma de herradura y bordea el océano, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Costa Rica, entre otros.