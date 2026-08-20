Terremoto de magnitud 7.2 remece Ayacucho y se siente en varias regiones de Perú
Un fuerte sismo de magnitud 7.2 alarmó a Perú la tarde de este jueves. El Instituto Geofísico localizó el epicentro en la región de Ayacucho.
Sismo de magnitud 7.2 remece a Perú: Epicentro se registró en Ayacucho
IGP
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Actualizada:
20 ago 2026 - 13:39
Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026 la región de Ayacucho, en Perú.
El movimiento fue sentido en distintas zonas del país y tuvo su epicentro cerca del distrito de Coracora.
Epicentro del sismo en Coracora
De acuerdo con la información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se registró alrededor de la 13:00 y se localizó a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.
El fuerte movimiento telúrico fue percibido en algunas regiones de Perú. Hasta el momento, no se han informado en los datos proporcionados afectaciones, víctimas o daños relacionados con el sismo.
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