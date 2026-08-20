Terremoto de magnitud 7.2 remece Ayacucho y se siente en varias regiones de Perú

Sismo de magnitud 7.2 remece a Perú: Epicentro se registró en Ayacucho

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió la tarde de este jueves 20 de agosto de 2026 la región de Ayacucho, en Perú.

El movimiento fue sentido en distintas zonas del país y tuvo su epicentro cerca del distrito de Coracora.

🔴 URGENTE



🆘🏗️Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú, con epicentro en Ayacucho. El fuerte movimiento se sintió en varias localidades, incluida Lima. pic.twitter.com/wJtKhhpunU — News On Demand (@OnDemand_News) August 20, 2026

Epicentro del sismo en Coracora

De acuerdo con la información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se registró alrededor de la 13:00 y se localizó a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

💥🇵🇪 Terremoto de magnitud 7.2 en Cora Cora, Ayacucho, Perú.



No se reportan edificios colapsados ya que no tienen este tipo de construcciones.



Reportes indican que se sintió leve en Lima. pic.twitter.com/fBXE8O2HVQ — Ernesto (@ernestojmro) August 20, 2026

El fuerte movimiento telúrico fue percibido en algunas regiones de Perú. Hasta el momento, no se han informado en los datos proporcionados afectaciones, víctimas o daños relacionados con el sismo.