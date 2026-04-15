EE.UU. impide el paso de nueve buques por Ormuz, provenientes de Irán

El cruce de versiones evidencia la complejidad del conflicto y mantiene la incertidumbre sobre el control real de esta ruta clave.

El gobierno de Estados Unidos asegura haber impedido el paso de varios buques provenientes de Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, en medio del conflicto en Medio Oriente.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informa que durante los primeros días del bloqueo, nueve embarcaciones acatan la orden de las fuerzas estadounidenses y regresan a puertos iraníes.

“Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses”, señala el comando en un comunicado.

Bloqueo Naval

Sin embargo, datos de seguimiento marítimo ponen en duda esta afirmación.

Según información satelital, al menos tres buques logran cruzar el estrecho de Ormuz tras el inicio del bloqueo, aunque algunos posteriormente cambian de rumbo.

Además, registros del proveedor Kpler indican que al menos siete embarcaciones vinculadas a Irán atraviesan la zona.

Contexto del conflicto

El bloqueo se da tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de los ataques del 28 de febrero.

Las autoridades iraníes restringen el paso en el estrecho, una vía clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

El presidente Donald Trump ordena el bloqueo de puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones de paz entre ambos países en Pakistán.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos del comercio energético global, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en la economía mundial.