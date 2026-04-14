Líbano e Israel se reúnen para conversaciones en Washington

Líbano e Israel abrirán el martes diálogo en Washington

Representantes de Líbano y Israel se reúnen en Washington para mantener conversaciones sobre el conflicto en la región, con la mediación de Estados Unidos.

El encuentro se da en un contexto de tensión, con bajas expectativas de alcanzar un acuerdo.

Mediación Internacional

Las conversaciones cuentan con la participación de autoridades diplomáticas de ambos países y son facilitadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Según el Departamento de Estado, se trata de los primeros contactos directos de alto nivel entre ambas naciones desde 1993.

Posturas Enfretadas

Desde Israel, autoridades señalan que el objetivo del diálogo es desarmar al grupo Hezbolá y avanzar hacia relaciones pacíficas.

Además, indican que no negociarán un alto el fuego con esta organización.

Por su parte, el presidente libanés Joseph Aoun expresa su expectativa de que las conversaciones permitan alcanzar un acuerdo que incluya un cese al fuego.

El líder del movimiento, Naim Qasem, rechaza el encuentro y pide su anulación, al considerar que representa una “capitulación”.

Líbano se ve involucrado en la guerra tras ataques de Hezbolá contra Israel a inicios de marzo, lo que provoca una respuesta militar israelí con bombardeos y operaciones terrestres.

Según autoridades libanesas, el conflicto deja miles de víctimas y un alto número de desplazados.