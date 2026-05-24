Britney Spears: 'Mi madre mató a un niño y nunca la arrestaron', también dice que intentó matarla

Britney Spears causó un gran revuelo mediático al acusar públicamente a su madre, Lynne Spears, de haber intentado matarla y de estar involucrada en una vieja tragedia familiar.

Estas fuertes declaraciones salieron a la luz tras filtrarse un video grabado durante una detención policial de la cantante.

Durante un tenso encuentro con las autoridades, la 'Princesa del Pop' estalló contra su círculo íntimo. Aseguró que su madre intentó acabar con su vida.

Recuerdan accidente automovilístico

En el mismo incidente, Spears afirmó textualmente que su madre "mató a un niño y nunca la arrestaron".

El reclamo por el menor se vincula a un trágico accidente automovilístico ocurrido en 1975, décadas antes de que Britney naciera.

En ese año, Lynne Spears atropelló por accidente a un niño de 12 años llamado Anthony Winters en Kentwood, Luisiana.