Francia vota para legalizar el derecho a la eutanasia, este miércoles.

Francia se dispone a aprobar este miércoles 15 de julio el derecho a la muerte asistida o eutanasia bajo condiciones, una reforma muy polémica defendida por el presidente Emmanuel Macron.

La cámara baja del Parlamento francés votará para adoptar la ley este miércoles a última hora del día.

Con su adopción, Francia se unirá a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por Suiza, Canadá y Uruguay.

"El dolor debe ser insoportable"

En el caso de Francia el derecho está reservado a los adultos que padezcan una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar la necesidad de manera "libre e informada" y sufran físicamente.

Este dolor debe ser resistente al tratamiento o, en opinión del paciente, insoportable, en los casos en que haya optado por no seguir el procedimiento médico o por interrumpirlo.

Un médico se encargará de verificar que el paciente cumple los requisitos, antes de que un comité evalúe los criterios.

En última instancia, el médico toma la decisión y el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

Una de las reformas sociales más importantes de Francia

El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo.

La ley "se aprobará porque es equilibrada", afirmó Agnes Firmin Le Bodo, diputada de centroderecha y exministra de Salud.

La ley recibió la luz verde de la Asamblea Nacional pero fue rechazada por la cámara alta del Senado. Entonces el Gobierno decidió dar la última palabra a la cámara baja como le permite la Constitución.

Se considera una de las reformas sociales más importantes desde que Francia permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2012.