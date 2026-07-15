Ocho provincias de Ecuador soportarán radiación UV extrema este miércoles

Radiación UV extrema golpeará a la Sierra ecuatoriana este 15 de julio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que ocho provincias de la Sierra registrarán niveles de radiación ultravioleta extremadamente altos este miércoles 15 de julio de 2026.

La entidad recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

La previsión del Inamhi señala que las condiciones más críticas se presentarán en la región Sierra. Las provincias con índice de radiación UV extremadamente alto serán:

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Cañar

Azuay

Loja

Ocho provincias con radiación UV extremadamente alta

En la Costa, el pronóstico indica niveles de radiación muy altos para Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro.

Mientras tanto, en la Amazonía, las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo también registrarán índices muy altos.

El informe añade que toda la región Insular, incluida Galápagos, presentará igualmente un nivel de radiación muy alto, por lo que las recomendaciones de protección se mantienen para quienes realicen actividades al aire libre.

La radiación ultravioleta puede incrementarse incluso cuando existen intervalos de nubosidad. Por ello, las autoridades aconsejan tomar precauciones durante gran parte de la jornada, especialmente en zonas de mayor altitud.

Recomendaciones para protegerse del sol

El Inamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, periodo en el que la radiación alcanza su mayor intensidad.

Además, se aconseja utilizar protector solar, ropa de manga larga, sombrero de ala ancha, gafas con protección UV y mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Las autoridades también sugieren que niños, adultos mayores y personas con mayor sensibilidad a la radiación limiten su permanencia bajo el sol durante las horas de mayor riesgo y busquen permanecer en espacios con sombra cuando sea posible.