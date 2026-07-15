Cierre en intercambiador del sector de la avenida Galo Plaza Lasso será por 10 días

El intercambiador de la avenida Galo Plaza Lasso será cerrado por 10 días.

El intercambiador del sector de la avenida Galo Plaza Lasso será cerrado por 10 días, entre el 15 y 25 de julio de 2026.

El paso será cerrado completamente, mientras se ejecutan trabajos en el paso deprimido.

El paso deprimido que será cerrado se ubica en la calle Nazacota Puento entre las avenidas 6 de Diciembre y Galo Plaza Lasso.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se aplicará el cierre para llevar a cabo los trabajos programados.

Sin embargo, los vehículos podrán circular con normalidad por las avenidas 6 de Diciembre y Galo Plaza Lasso.

Las rutas alternas que puede tomar son: