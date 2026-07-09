El brote de ébola se propaga 'más rápido' que los anteriores, asegura la Unión Africana

Los casos de ébola van en aumento en el Congo y la preocupación de las autoridades crece.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo se propaga más rápidamente que los anteriores, afirmó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), una agencia de la Unión Africana (UA).

"Desafortunadamente, el virus sigue adelantándose a nuestra respuesta. Se propaga más rápido de lo que se despliegan los recursos para controlar la situación", declaró Wessam Mankoula, jefe de preparación y respuesta a emergencias.

En total, se han registrado 600 muertes entre 1 759 casos confirmados en la República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia actual, indicó la OMS en un informe de situación.

Aún no existe vacuna ni tratamiento para el brote

En la vecina Uganda el balance se mantiene estable, con dos muertes por 20 casos confirmados.

La RDC ha sufrido 17 epidemias de ébola, pero no existe ni vacuna ni tratamiento específico para el virus Bundibugyo, el responsable de la epidemia actual.

La OMS ya alertó el 19 de mayo sobre la "magnitud y rapidez" de la propagación en el este de la RDC.

La epidemia de enfermedad por el virus del ébola más violenta de la historia, que azotó África Occidental entre finales de 2013 y 2016, causó más de 11 300 muertes entre unos 29 000 casos registrados, más del 99 % en Guinea, Liberia y Sierra Leona.