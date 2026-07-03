Los decesos aumentaron casi un 30% en Francia la semana de la ola de calor

La ola de calor provocó un fuerte aumento de fallecimientos en Francia.

El número de fallecidos aumentó casi un 30% en Francia y un 62% en la región de París la semana del 22 de junio, cuando se alcanzó el pico de la ola de calor excepcional que azotó el país, anunció el viernes la agencia francesa de salud pública, en base a datos provisionales.

Según un nuevo balance, hubo "un incremento del 29,1%, que corresponde a 2.025 muertes adicionales respecto a la semana anterior", según la agencia de salud pública, que recordó que esta última cifra es "sin duda inferior a la real".

La estimación del número de fallecidos se basa sólo en los certificados electrónicos de defunción, que representan poco más de la mitad de las muertes en el país.

La ola de calor que afectó a Francia durante diez días fue excepcional e incluyó tres de los días más calurosos jamás registrados en el país.

La agencia de salud pública ya había avanzado una cifra parcial de mil muertes más de lo habitual.

"Lo más importante es que, entre esos 2.025 fallecidos, (...) hay un aumento del 91% de muertes en domicilios respecto a la semana anterior", precisó en la cadena TF1 la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist.

Las autoridades sanitarias y el Gobierno llevan días destacando el problema de las muertes a domicilio durante las olas de calor.

En 2003 otra ola de calor excepcional causó 15.000 muertes en Francia, principalmente de personas mayores, muchas de ellas en residencias de ancianos, pero también en sus propias casas.