Compró WiFi para no perderse el partido de Argentina durante el vuelo

La pasión y las emociones por el Mundial no se detienen. Un hombre compró servicio de Internet a bordo para no perderse el partido de Argentina vs. Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Todo ocurrió en un vuelo comercial. El aficionado abrió su laptop para ver el partido y poco a poco la mirada de los pasajeros se fue uniendo hacia el hombre, que terminó levantando la pantalla en la parte delantera del avión para que todos pudiesen mirar y escuchar. Así, la cabina se convirtió en una pequeña tribuna de estadio en los aires.

El video se viralizó rapidamente en redes sociales. Se observa a los pasajeros ponerse de pie y acercarse a la pantalla para no perderse ni un detalles del partido.

El encuentro por los octavos de final del Mundial 2026 terminó con una victoria de 3-2 para Argentina. La Albiceleste remontó en el marcador ante Egipto que se había adelantado con dos goles.

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Esta victoria significó el pase de Argentina a cuartos de final donde se enfrentará a Suiza, la cual eliminó a Colombia en la tanda de penales.

El partido se jugará el sábado 11 de julio, a las 20:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo, en señal abierta y en la página web de Teleamazonas.