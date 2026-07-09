Concejo de Machala aprueba 30 días de vacaciones para el alcalde Darío Macas, recluido en Cotopaxi

El Concejo Cantonal de Machala aprobó por unanimidad la solicitud de vacaciones presentada por el alcalde Darío Macas.

Con esta decisión, la vicealcaldesa Jenny Machuca asumirá como alcaldesa subrogante durante los próximos 30 días.

La resolución fue adoptada este miércoles por el Concejo Cantonal de Machala, luego de analizar el pedido presentado por Darío Macas, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El secretario del Concejo, Miguel Lozano, confirmó que la solicitud fue realizada por el propio alcalde y que recibió el respaldo unánime de los concejales presentes en la sesión.

Jenny Machuca asume la Alcaldía de forma subrogante

Con la aprobación del pedido, Jenny Machuca asumirá desde este jueves las funciones de alcaldesa subrogante por un período de 30 días, mientras se cumple el tiempo de vacaciones autorizado por el Concejo Cantonal.

Macas permanece bajo investigación por un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Fue detenido durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro y posteriormente un juez dispuso su prisión preventiva mientras avanzan las diligencias del proceso.