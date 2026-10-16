Bruno, el perro policía que sobrevivió a una caída desde un paso elevado en Estados Unidos

Bruno es un perro policía que saltó de un puente en Estados Unidos.

Bruno, un perro de la Policía de Park City, en Utah, Estados Unidos, sobrevivió a una caída desde un paso elevado mientras participaba en un procedimiento policial. La gravedad de sus lesiones obligó a organizar un traslado aéreo de emergencia hasta un hospital veterinario de Salt Lake City.

El accidente ocurrió cuando el canino colaboraba con agentes de la Patrulla de Carreteras de Utah en una inspección por la presencia de un paquete sospechoso, cerca de la conexión entre la carretera U.S. 40 y la Interestatal 80.

Durante el procedimiento, Bruno atravesó de un salto la barrera de protección de la vía, sin advertir el desnivel que había al otro lado. El animal terminó precipitándose desde una altura considerable.

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar le brindaron los primeros auxilios y coordinaron su evacuación debido a la gravedad de las heridas.

Un helicóptero médico trasladó a Bruno

Para acelerar su atención, los socorristas recurrieron al helicóptero médico Life Flight, que llevó al perro hasta un centro veterinario de Salt Lake City.

Según la información difundida sobre el caso, fue la primera vez que se activó este procedimiento de transporte aéreo para atender una emergencia de este tipo.

Una vez en el hospital, Bruno fue sometido a una intervención quirúrgica reconstructiva para tratar las lesiones provocadas por el impacto.

El perro logró superar la operación y posteriormente fue recibido con aplausos por policías, personal de emergencia y ciudadanos que se congregaron en las inmediaciones del establecimiento veterinario.

¿Qué pasará con Bruno después del accidente?

Aunque el canino sobrevivió a la caída y a la cirugía, su recuperación todavía requiere cuidados especializados.

Las autoridades informaron que Bruno continuará bajo vigilancia veterinaria y deberá cumplir un proceso de rehabilitación física para recuperar su movilidad.

Su posible reincorporación a las labores policiales dependerá de la evolución de sus lesiones y de las evaluaciones que realicen los especialistas.

Por ahora, no se ha establecido una fecha para su regreso al servicio dentro de la unidad canina de la Policía de Park City.