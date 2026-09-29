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Quito

Bomberos rescatan a un pequeño perro que cayó a una quebrada en Conocoto

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito rescataron a un pequeño perro que cayó a una quebrada en Conocoto utilizando un sistema de cuerdas.

El animal fue puesto a salvo y entregado a sus propietarios.

Bomberos de Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

29 sep 2026 - 20:25

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Un pequeño perro fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito luego de caer a una quebrada en el sector de Conocoto

Los bomberos llegaron hasta el sector tras recibir la alerta y desplegaron un sistema de cuerdas controlado para descender hasta el lugar donde se encontraba el perro. 

Los agentes realizaron la maniobra de rescate para evitar riesgos durante el descenso y el ascenso.

Una vez en la quebrada, los uniformados lograron sacar al animal y llevarlo nuevamente hasta la superficie

El pequeño perro se encontraba en buenas condiciones y pudo reunirse con sus propietarios.

¿Qué hacer ante una emergencia?

Bomberos recordó a la ciudadanía la importancia de solicitar ayuda especializada cuando una persona o un animal se encuentra en una situación de riesgo. 

Ante una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el 9-1-1 para solicitar asistencia.

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