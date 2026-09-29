Bomberos rescatan a un pequeño perro que cayó a una quebrada en Conocoto
Miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito rescataron a un pequeño perro que cayó a una quebrada en Conocoto utilizando un sistema de cuerdas.
El animal fue puesto a salvo y entregado a sus propietarios.
Bomberos de Quito
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Actualizado:
29 sep 2026 - 20:25
Un pequeño perro fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito luego de caer a una quebrada en el sector de Conocoto.
Los bomberos llegaron hasta el sector tras recibir la alerta y desplegaron un sistema de cuerdas controlado para descender hasta el lugar donde se encontraba el perro.
Los agentes realizaron la maniobra de rescate para evitar riesgos durante el descenso y el ascenso.
Una vez en la quebrada, los uniformados lograron sacar al animal y llevarlo nuevamente hasta la superficie.
El pequeño perro se encontraba en buenas condiciones y pudo reunirse con sus propietarios.
¿Qué hacer ante una emergencia?
Bomberos recordó a la ciudadanía la importancia de solicitar ayuda especializada cuando una persona o un animal se encuentra en una situación de riesgo.
Ante una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el 9-1-1 para solicitar asistencia.
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