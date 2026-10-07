Morocho, el perrito que sobrevivió a la crecida del río Mapocho, busca un hogar

Morocho quedó atrapado en medio del río Mapocho tras el aumento del caudal provocado por las fuertes lluvias en Santiago.

Morocho, un perrito que quedó atrapado en medio del río Mapocho, en Santiago de Chile, sobrevivió a varios intentos fallidos de rescate y finalmente logró ponerse a salvo tras ser arrastrado por la corriente

El hecho ocurrió este martes 6 de octubre de 2026, cuando el aumento del caudal provocado por las intensas lluvias dejó al animal sobre una estructura de cemento en medio del río, a la altura de Recoleta.

Intentaron rescatarlo varias veces

Durante varias horas, Morocho trató de salir del agua mientras personas que se encontraban en el sector y equipos de emergencia buscaban la forma de ayudarlo.

Las imágenes difundidas muestran al perrito intentando subir por muros y estructuras de cemento, pero la fuerza del agua le impedía avanzar. Incluso un hombre ingresó al río para tratar de acercarse, aunque la corriente no le permitió llegar hasta él.

En el operativo participaron Bomberos, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y equipos municipales de Santiago.

Morocho logró salir por sus propios medios

Pese a la fuerza de la corriente, Morocho consiguió avanzar hasta una zona más baja y salir del río por sus propios medios, donde fue auxiliado y puesto a salvo.

Tras el rescate, fue trasladado a la Veterinaria Municipal de Santiago, donde se confirmó que se encontraba en buenas condiciones generales, hidratado y con lesiones menores.

El Municipio de Santiago informó además que Morocho es uno de los tres perros que fueron puestos a salvo durante la jornada.

Ahora busca una familia

Morocho tiene aproximadamente dos años, está castrado, vacunado y cuenta con microchip como perro comunitario. Mientras termina su recuperación, permanece bajo cuidado veterinario.

Una vez que esté completamente recuperado, comenzará un proceso para encontrarle un hogar definitivo mediante adopción responsable.