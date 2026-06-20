Cádiz multa con hasta 750 euros (860.44 USD) por jugar al fútbol en la playa

Jugar al fútbol o a cualquier otro deporte con pelota en las playas de Cádiz, España, puede costar hasta 750 euros (860,44 USD) de multa si se realiza fuera de las zonas autorizadas. La medida forma parte de la ordenanza municipal que busca garantizar la convivencia y la seguridad de los bañistas durante la temporada estival.

Según informaron medios españoles, la Policía Local ya ha retirado 18 balones desde el inicio del operativo especial de playas. El procedimiento habitual consiste en advertir primero a los usuarios sobre la normativa y, si continúan con la actividad en un área no permitida, los agentes pueden requisar la pelota e imponer la sanción correspondiente.

La ordenanza establece que los juegos con pelota solo pueden practicarse en espacios específicamente señalizados y dentro de los horarios fijados por el Ayuntamiento. Fuera de esas áreas, la infracción es considerada leve, aunque la multa puede alcanzar los 750 euros (860,44 USD).

Las autoridades municipales explican que la regulación busca evitar accidentes, pelotazos y molestias a quienes acuden a la playa para descansar. De acuerdo con datos difundidos por medios locales, cada verano se imponen decenas de sanciones por este motivo y se retiran cientos de balones en las playas de Cádiz.