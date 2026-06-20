FIFA reconoce a Enner Valencia con recopilación de sus goles en Mundiales

La FIFA reconoció al delantero ecuatoriano Enner Valencia con una publicación especial en sus canales oficiales, en la que recopiló todos los goles que ha marcado en la historia de los Mundiales.

El contenido, difundido bajo el formato “Every Enner Valencia goal at the FIFA World Cup”, repasa las anotaciones del atacante tricolor en sus participaciones mundialistas, donde se ha consolidado como el máximo goleador histórico de Ecuador en la competencia.

Enner Valencia ha sido protagonista en distintas ediciones del torneo, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas de la selección ecuatoriana en el escenario más importante del fútbol.

La publicación forma parte de las piezas de archivo y homenaje que la FIFA difunde en sus plataformas digitales para destacar a figuras que han dejado huella en la historia de la Copa del Mundo.