Uniformados desplegados y calles vacías en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Calles de Caracas lucieron vacías la mañana de este domingo 4 de enero

Un día después de que las fuerzas especiales estadounidenses realizaron una mega operación militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, el ambiente en su capital, Caracas, es de una ciudad vacía y con pocas personas en las calles que buscan hacerse de alimentos ante la incertidumbre.

El ambiente en Caracas la mañana de este domingo 4 es el de una ciudad fantasma, con algunas farmacias y supermercados abiertos pero una mayoría de tiendas con las persianas bajas.

Policías vestidos de negro, enmascarados y armados con rifles largos patrullan las calles.

Incertidumbre y miedo

Las huellas de los bombardeos en zonas cercanas al puerto y el aeropuerto de Caracas provocan angustia e incredulidad entre sus habitantes.

"Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada", explicó a la AFP Alpidio, de 47 años, un vecino del barrio Bolívar de La Guaira que no quiso dar su apellido.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá de urgencia el caso este lunes, y lo mismo hará la Organización de Estados Americanos (OEA) el martes en su sede en Washington.

Los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay se unieron para denunciar la operación militar, mientras que los aliados de Trump en la región, como Argentina o El Salvador, le han mostrado su apoyo.

Moscú y Pekín exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.