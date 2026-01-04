Trump amenaza a presidenta interina Delcy Rodríguez, respaldada por los militares

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a la nueva líder venezolana Delcy Rodríguez que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere "pagar un precio muy alto", un día después del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

La cúpula militar venezolana reconoció a Rodríguez como presidenta encargada, de acuerdo a un fallo de la corte suprema, anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Trump endureció de nuevo el tono, después de que el sábado anunciara que estaba dispuesto a trabajar con Rodríguez para garantizar una transición democrática "segura y juiciosa", tras la exitosa exfiltración de Maduro y su esposa en la madrugada del sábado.

El presidente izquierdista, acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

Si su sucesora Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

Estados Unidos dice querer controlar la compleja situación venezolana a distancia, sin forzar por el momento un cambio de régimen pero dejando todas las opciones abiertas.

Hablar de elecciones en Venezuela "es prematuro en este momento", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista televisiva.

Washington quiere además volver a abrir la explotación petrolera a sus empresas, mientras que Rodríguez advirtió poco después de la captura de Maduro que su gobierno está listo "para defender nuestros recursos naturales".

Fin del tercer mandato

Con esta operación militar Washington puso fin al tercer mandato del líder venezolano (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder.

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas el sábado fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro. Desde septiembre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Desde 2020 Maduro es considerado por Estados Unidos como el jefe del denominado "cártel de los Soles".

En total son seis personas del régimen chavista las acusadas en la actualidad, entre ellas la propia esposa de Maduro, Cilia Flores, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.