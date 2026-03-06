El cambio de estación llega a Estados Unidos y trae un respiro tras semanas de frío extremo

La llegada de la primavera Estados Unidos permitirá un alivio a una de las temporadas mas frías que presentó EE.UU.

Estados Unidos comienza este 8 de marzo la transición hacia una temporada más cálida, un cambio que muchos consideran un alivio después de semanas marcadas por fuertes tormentas invernales, temperaturas bajo cero y nevadas históricas en varias regiones del país.

El ajuste coincide con el inicio del horario de verano (Daylight Saving Time), cuando los relojes se adelantan una hora para aprovechar más la luz solar por las tardes. Este cambio se mantiene durante aproximadamente ocho meses, hasta comienzos de noviembre.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el cambio llega en un contexto en el que gran parte del territorio estadounidense experimenta condiciones invernales intensas durante los primeros meses del año.

La agencia AP señala que varias zonas del medio oeste y del noreste registran temperaturas extremadamente bajas y tormentas de nieve recurrentes, lo que afecta la movilidad y la actividad diaria de millones de personas.

En ese escenario, la llegada progresiva de días más largos y temperaturas más templadas representa un respiro para muchas comunidades.

Según EFE, el cambio de hora busca aprovechar mejor la luz natural durante la tarde, lo que también suele traducirse en mayor actividad económica, recreativa y social durante los meses más cálidos.

Por su parte, AFP recuerda que el horario de verano se aplica en la mayor parte del país, aunque algunos estados y territorios no participan, como Hawái y gran parte de Arizona.

Las autoridades meteorológicas estadounidenses explican que, aunque el calendario marca el inicio de esta transición, las condiciones climáticas pueden variar y todavía es posible que se registren episodios de frío tardío durante las próximas semanas.

Sin embargo, el aumento gradual de horas de luz y el avance hacia la primavera marcan el comienzo del fin de la temporada más dura del invierno, tras un periodo caracterizado por repetidas olas de frío que afectan amplias zonas del país.

Para muchos estadounidenses, el cambio no solo significa ajustar los relojes, sino también el inicio de días más largos, temperaturas más agradables y el regreso progresivo de actividades al aire libre.