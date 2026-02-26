Potente tormenta paraliza el noreste de EE.UU. y deja a Nueva York bajo una nevada récord

Una persona se sienta en una tabla de snowboard en Central Park durante una ventisca invernal en Nueva York, EE. UU., el 23 de febrero de 2026.

Una potente tormenta invernal con condiciones de ventisca mantiene este lunes paralizado el noreste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve que superan los 60 centímetros en algunas zonas de Nueva Jersey y casi alcanzan los 40 cm en la ciudad de Nueva York, lo que amenaza con batir récords históricos en la Gran Manzana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a las 07:00 hora local se habían registrado 15,1 pulgadas (38,3 cm) de nieve en conocido Central Park. De superar las 20,9 pulgadas, esta tormenta entraría en el quinto puesto de las nevadas más intensas desde que se tienen registros en New York, cuyo récord absoluto es de 27,5 pulgadas (69,8 cm), establecido en enero de 2016.

Las nevadas totales ya han superado los dos pies (61 cm) en algunas zonas de New Jersey, con 24,2 pulgadas (61,5 cm) registradas en Nueva Jersey a las ocho de la mañana.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía de hoy. Esto ha hecho que se puedan ver emblemáticos espacios de la Gran Manzana, como Times Square, en un vacío total.

No obstante, se espera que cuando la nieve pare en la ciudad algo previsto para después del mediodía los parques se llenen de niños, ya que los 900.000 estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York disfrutan de un "día de nieve", con las clases presenciales y remotas totalmente suspendidas.

Este frío invierno ya ha cobrado la vida de más de 20 personas (la mayoría sin hogar) debido a las bajas temperaturas. Es por ello que Mamdani anunció hoy en una entrevista con News12 la habilitación de 100 camas adicionales en un refugio del alto Manhattan.

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, confirmó la suspensión del ferrocarril de Long Island (LIRR) y advirtió de que los cortes de luz ya afectan a 20.000 hogares neoyorquinos.

La magnitud del temporal ha forzado la cancelación de más de 5.300 vuelos este lunes en todo el país.

En los principales centros de conexión de la región los aeropuertos de John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, en New York, y Logan, en Boston el 90% de las operaciones permanecen suspendidas.