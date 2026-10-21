Camiones bloquean autopistas en Italia y la escasez de alimentos aumenta por el alza del combustible

Las protestas de transportistas cumplen seis días y provocan retenciones en varias regiones italianas.

Kilómetros de camiones estacionados y piquetes mantienen complicadas varias autopistas de Italia, donde las protestas por el aumento del precio del combustible cumplen seis días.

Las movilizaciones afectan especialmente a Apulia, Campania y Calabria, con retenciones que dificultan el tránsito y el traslado de mercancías.

La interrupción del transporte comienza a sentirse en los comercios

Supermercados y otros establecimientos reportan una escasez progresiva de productos perecederos, entre ellos carne, pescado, frutas, verduras y leche.

Según la organización agraria Coldiretti, parte de estos alimentos permanece dentro de camiones inmovilizados, mientras las cámaras frigoríficas de las explotaciones agrícolas se acercan a su capacidad máxima.

El precio del diésel presiona al transporte y la distribución de alimentos

Los precios del combustible están en el centro del conflicto. Según datos del Ministerio de Empresa de Italia, este miércoles el diésel en las autopistas alcanzó un promedio de 2,29 euros por litro, mientras que la gasolina se situó en 2,04 euros.

El gasóleo agrícola también registró un incremento, al pasar de 0,85 a 1,62 euros por litro, de acuerdo con Coldiretti.

El impacto también alcanza a la aviación. La agencia italiana de navegación aérea emitió un aviso por falta de carburante para aviones en los aeropuertos de Crotone y Reggio Calabria, en Calabria.

Mientras tanto, en Campania y Calabria se multiplican las filas en las estaciones de servicio.

El transporte de mercancías afronta, además, costos logísticos superiores a los de otros países europeos. Según Coldiretti, mover productos por carretera en Italia cuesta 1,12 euros por kilómetro, frente a 1,08 euros en Francia y 1,04 euros en Alemania.

El aumento de estos gastos presiona la cadena de distribución, desde el campo hasta los puntos de venta.

Gobierno italiano anuncia ayudas, pero las protestas continúan

Ante la situación, el Gobierno italiano anunció un paquete de más de 1 000 millones de euros en ayudas al transporte por carretera.

La propuesta contempla 434,8 millones de euros para compensar el sobrecosto del diésel y cerca de 590 millones para renovar vehículos.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones de transportistas decidió mantener las movilizaciones, al menos hasta el 27 de octubre, cuando está prevista una nueva reunión con las autoridades.

En Sicilia, el Comité de Transportistas Sicilianos suspendió las protestas para facilitar el movimiento de mercancías.