La camiseta de Pelé en la final de 1958 se vende por 4,9 millones de dólares

La camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de 1958, cuando con apenas 17 años conquistó su primera Copa del Mundo con Brasil, fue subastada este jueves en Nueva York por 4,9 millones de dólares, anunció Sotheby's.

"O Rei" protagonizó aquella final ante Suecia con dos goles en la victoria de Brasil por 5-2, en el estadio de Estocolmo, después de haber marcado también en la semifinal contra Francia, ganada por el mismo marcador.

La camiseta que Pelé vistió en aquella final de 1958 fue un regalo del propio jugador a su compañero de equipo y amigo Dida.

La prenda permaneció durante décadas en la familia de Dida, antes de pasar a un museo y ser subastada por primera vez en 2004, por un monto que no fue revelado.

Vendida después de diez pujas entre cinco postores, a un comprador cuya identidad no fue divulgada, la camiseta se convirtió en la segunda más cara del mundo, según precisó Sotheby's.

El récord de 9,3 millones de dólares sigue perteneciendo a la camiseta que Diego Maradona vistió el 22 de junio de 1986 en Ciudad de México, durante el mítico duelo de cuartos de final contra Inglaterra.

Argentina ganó aquel partido del Mundial por 2-1 gracias a dos goles legendarios del astro argentino: la Mano de Dios y el considerado Gol del Siglo.