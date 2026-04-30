Expareja de Maradona describe últimos días del astro: "Hinchado y con mal olor"

Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona, quien declaró en el juicio por la muerte del astro, apuntó contra los médicos que estaban a cargo de sus cuidados y detalló que dos días antes de su muerte lo halló "hinchado como una pelota, barbudo y con mal olor".

La calidad de los cuidados que le brindaron al exfutbolista en sus dos últimas semanas de vida es una de las cuestiones centrales del juicio, en el que están acusados siete médicos que lo trataron previo a su muerte el 25 de noviembre de 2020.

El 14 de noviembre de 2020, Ojeda lo visitó en la vivienda en la que se recuperaba y lo encontró "bien, de buen humor", pero pocos días después, el 18 de noviembre, lo vio deteriorado.

Según relató Ojeda, al salir de la propiedad llamó a una secretaria de Maradona para solicitar que los médicos a su cargo acudieran al domicilio con mayor frecuencia.

"Yo sugerí que me lo quería llevar al campo o a una clínica, o a otro lugar que no fuera ahí. La casa era un desastre. Había un olor terrible, no se podía estar. No había absolutamente nada médico, ni una ambulancia", declaró Ojeda.

El primer juicio se anuló por mal accionar de la jueza

"No era el Diego que nosotros conocíamos, era otro Diego totalmente diferente. Nada que ver al primer día que fui, que estaba óptimo, estaba lúcido", relató.

El segundo juicio por la muerte del astro comenzó el pasado 14 de abril en los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires, tras la anulación del primero en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas.