Sheinbaum responde a Trump tras mapa que cubre México, Canadá y Cuba con la bandera de EE.UU.

La contundente respuesta de Claudia Sheinbaum a la provocación de Donald Trump

“México no es ni será colonia”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes 7 de septiembre a una publicación de Donald Trump en la que un mapa muestra a México, Canadá, Cuba y parte de Centroamérica cubiertos con la bandera de Estados Unidos.

Tras conocer la publicación de Trump en su red Truth Social, Sheinbaum escribió en X: “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

La publicación de Trump no incluye un mensaje adicional. En el mapa aparece el nombre “United States of America” sobre la bandera estadounidense, que cubre los territorios de México, Canadá, Cuba y parte de Centroamérica y el Caribe.

En el mapa también aparece la denominación “Golfo de América”, nombre que Trump comenzó a utilizar para referirse al Golfo de México al inicio de su segundo mandato.

La publicación ocurrió horas después de que el mandatario estadounidense planteara cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”, propuesta difundida el domingo y retomada por la Casa Blanca.

Donald Trump envía provocador mensaje Captura X

Mensajes de Trump suben de tono

Las publicaciones forman parte de los mensajes difundidos por Trump durante la jornada del Día del Trabajo en Estados Unidos, que se conmemora este lunes.

En otra publicación, la Casa Blanca mostró al mandatario caracterizado como Linterna Verde, el personaje de Marvel, con una imagen relacionada con el control de la frontera y la migración.

🟢La Casa Blanca sorprendió en redes sociales con un video generado por inteligencia artificial en el que Donald Trump aparece portando un “anillo de poder” y levantando un muro de energía verde.



El material muestra al presidente proyectando un haz de luz para construir una… — Azucena Uresti (@azucenau) September 7, 2026

La Administración Trump también difundió mensajes sobre las cifras de migración y las deportaciones. Uno de ellos incluye la frase: “Fronteras cerradas, deportaciones masivas; así debería ser”.

Sheinbaum mantiene su defensa de la soberanía

La respuesta de Sheinbaum llegó después de su conferencia matutina y antes de acudir al informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.

Durante su conferencia, la mandataria solo hizo una referencia a Estados Unidos al hablar de la protección del lobo gris mexicano, una especie que habita en ambos lados de la frontera.

La nueva respuesta de la presidenta ocurre mientras Trump mantiene una serie de publicaciones sobre territorio, migración y seguridad, en momentos en que la relación entre México y Estados Unidos continúa marcada por negociaciones y diferencias sobre distintos temas.