La captura de 'El Chapo Isidro' provocó enfrentamientos y bloqueos carreteros en varios municipios de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026.

Las autoridades mexicanas capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. La detención provocó una ola de violencia, con enfrentamientos armados, vehículos incendiados y bloqueos carreteros en Sinaloa, al noroeste de México.

El operativo se ejecutó la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en el municipio de Guasave, mediante una acción coordinada entre las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y organismos de inteligencia de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la captura este sábado 21 de noviembre.

¿Quién es 'El Chapo Isidro' y por qué era buscado?

Meza Flores es identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El narcotraficante tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, Estados Unidos solicitaba su extradición por asociación delictiva para distribuir drogas en territorio estadounidense.

Junto a él fueron detenidos Germán 'N', alias 'Serafín', identificado como segundo al mando de la organización, y José 'N', señalado como operador financiero.

Los tres fueron trasladados en una aeronave militar a Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Captura provoca disturbios y bloqueos en Sinaloa

Tras el operativo, grupos armados protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y bloquearon carreteras mediante la quema de vehículos particulares y unidades de carga.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó bloqueos en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, por lo que se activó un plan especial para recuperar la circulación.

Durante las primeras horas del sábado, las autoridades pidieron a los habitantes permanecer resguardados y evitar desplazamientos por las carreteras afectadas.

El Gobierno de Sinaloa informó posteriormente que el 90 % de las vialidades bloqueadas había sido reabierto, aunque continuaban las operaciones de seguridad.

Operativo deja 11 fallecidos y ocho detenidos

De acuerdo con el balance de las autoridades mexicanas, siete presuntos agresores murieron durante el enfrentamiento y otros cinco sospechosos fueron detenidos, además de los tres capturados inicialmente.

También se reportó la muerte de cuatro militares mexicanos cuando se dirigían a reforzar la seguridad en Guasave.

Durante las intervenciones, las fuerzas federales decomisaron un fusil Barrett calibre 50, diez armas de diferentes calibres, un lanzagranadas, granadas de mano, municiones, equipos tácticos, drogas y dinero.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que no tenía reportes de civiles ajenos al operativo afectados por los enfrentamientos.