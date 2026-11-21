Heal, una producción que se estrenará el 29 de noviembre en la BBC.

Kate Middleton, princesa de Gales, compartirá detalles de su experiencia con el cáncer en “Heal” (Sanar), un documental que la mostrará en un recorrido personal por la recuperación después de la enfermedad.

El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia físicamente. Pero hay una parte mucho más profunda” Kate Middleton

La producción fue anunciada por el Palacio de Kensington este sábado 21 de noviembre de 2026 y se estrenará el próximo 29 de noviembre en la cadena BBC.

En el adelanto difundido de la producción, Kate reflexiona sobre los cambios que deja un diagnóstico de cáncer.

“El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia físicamente. Pero hay una parte mucho más profunda en todo lo que un diagnóstico de cáncer transforma en ti”, afirma.

También explica que la recuperación implica volver a conectar con aspectos de la vida cotidiana y encontrar esperanza incluso en medio de la incertidumbre.

Kate Middleton relata su recuperación después del cáncer

El documental tiene como hilo conductor el desafío de los Tres Picos, que Kate completó en junio de 2026.

El recorrido consistió en subir las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas.

La actividad también buscó apoyar a personas que viven con cáncer y recaudar fondos para una organización vinculada al hospital donde recibió tratamiento.

La princesa también conversa con personas que han atravesado enfermedades graves y sus propios procesos de recuperación.

En el adelanto, una de ellas le plantea una pregunta sobre cómo seguir adelante cuando el malestar se impone y desaparece la alegría.

Kate comparte una reflexión sobre la importancia de encontrar apoyo durante esos momentos: “Está claro que no estamos hechos para llevar solos los desafíos de la vida”.

¿Cuándo se estrena el documental de Kate Middleton?

La producción se estrenará el domingo 29 de noviembre de 2026 en BBC One y BBC iPlayer, en Reino Unido.

También tendrá emisiones internacionales: en Estados Unidos llegará el 30 de noviembre, en Australia el 1 de diciembre y en Canadá el 7 de diciembre.

Según el Palacio de Kensington, los ingresos generados por su distribución se destinarán a una organización que apoya a personas afectadas por el cáncer.

Kate anunció en marzo de 2024 que recibía tratamiento contra el cáncer, después de que la enfermedad fuera detectada tras una cirugía abdominal.

En enero de 2025 comunicó que estaba en remisión.