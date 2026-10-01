Caso Christa Pike: ONU insta a Tennessee a no repetir intento de ejecución

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este jueves 1 de octubre de 2026 al estado de Tennessee a no repetir el intento de ejecución de una mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales y está hospitalizada en Estados Unidos.

"El caso de Christa Pike deja al descubierto múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte", señaló la oficina del Alto Comisionado en X.

"El prolongado sufrimiento, físico y mental, derivado de los Múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel", señaló, y agregó que Turk instó a las autoridades a "no realizar ningún otro intento de ejecución" a Christa Pike.

El miércoles, la Corte Suprema estadounidense dio luz verde para que Christa Pike, de 50 años, se convirtiera en la primera mujer en morir por inyección letal en ese estado sureño en 200 años, pero la ejecución no funcionó.

Turk "pide a las autoridades estatales que no lleven a cabo ningún nuevo intento de ejecutar a Pike", afirmó la oficina. "También nos preocupa el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos", agregó.

"La pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad", sostuvo.

Tras el fracaso en la aplicación de la pena capital, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la suspensión de otra ejecución prevista para este año.

Pike fue condenada a la pena capital por el homicidio de una compañera de clase, hace tres décadas, a la edad de 18 años.

Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer en un campamento de formación profesional para jóvenes. Su pareja, que entonces tenía 17 años, fue condenada a cadena perpetua.

Sus abogados alegaron que se le debía conceder clemencia debido a su juventud ya los problemas de salud mental que padecía en el momento del asesinato.

En Estados Unidos, 18 mujeres han sido ejecutadas desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.