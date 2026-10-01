Marcelo Gallardo valoró la evolución de la Tri ante Japón: 'Hay una mejora considerable'

La Selección de Ecuador empató 0-0 ante Japón en la Copa Kirin.

En su análisis posterior al enfrentamiento ante la selección de Japón, el entrenador argentino Marcelo Gallardo destacó de manera positiva la evolución del rendimiento colectivo.

Pese a la caída desde la definición desde el punto penal, el estratega remarcó que el funcionamiento táctico y la frescura de los jugadores mostraron un salto de calidad muy claro respecto a la primera presentación.

La progresión demostrada ante un rival de jerarquía internacional dejó sensaciones gratificantes en el cuerpo técnico para continuar la consolidación del proyecto.

El trámite del compromiso expuso momentos de alto dinamismo y orden táctico, especialmente durante una primera mitad en la que el equipo ejecutó con solidez el plan diseñado.

Gallardo fue enfático al rescatar esa faceta de juego, señalando con contundencia: "Vuelvo a la mejora del equipo del primer partido al segundo con una mejora considerable". Para el DT, el mayor tiempo de descanso y adaptación física permitió que el plantel luciera más fluido con el balón y ordenado sin él ante un adversario sumamente exigente.

En el balance por etapas, la selección ofreció sus mejores pasajes de elaboración antes del descanso, mostrando circulación rápida e intención constante de dominar los espacios.

Durante el complemento, el ritmo del partido decayó levemente y la pérdida de claridad en los metros finales impidió sostener el volumen ofensivo. No obstante, el estratega consideró que las variantes realizadas sirvieron para dar minutos a elementos con poco rodaje y evaluar el comportamiento de ciertos futbolistas en roles no habituales.

El estratega argentino también dedicó palabras de reconocimiento al nivel competitivo expuesto por el combinado nipón, destacando su organización y trayectoria reciente.

Afirmó que este tipo de pruebas de máxima exigencia son los parámetros reales que necesita el grupo para medir su capacidad de respuesta colectiva. "Nos enfrentamos a una muy buena selección como es la japonesa", puntualizó el DT, remarcando que el único matiz diferencial en el resultado global se decantó por la vía de los penales.

En un plano conceptual más amplio, la conferencia de prensa ofreció un espacio para debatir la evolución del fútbol moderno y la vigencia del mediocampista creativo o tradicional "10".

Gallardo reflexionó sobre la tendencia actual hacia la primacía del despliegue físico y las transiciones veloces, aunque ratificó su postura de proteger el talento genuino. Con un claro mensaje para la formación de juego, concluyó manifestando que "hay que tratar de defenderlos para que el fútbol, en ese sentido creativo, no muera".

Con el cierre de esta ventana de partidos de preparación, el cuerpo técnico continuará con el seguimiento individualizado de los futbolistas y la planificación del calendario venidero.

El objetivo inmediato residirá en afianzar los conceptos observados en estos amistosos e incorporar paulatinamente a piezas fundamentales que estuvieron ausentes en esta convocatoria.

La base futbolística demostrada ante Japón marca la hoja de ruta para ajustar detalles defensivos y potenciar la contundencia en los próximos compromisos internacionales.