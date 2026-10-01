Siniestro de tránsito en el puente de Guachalá, en Cayambe, deja una persona fallecida

Una persona falleció tras un siniestro de tránsito en el sector del puente de Guachalá en Cayambe.

Una persona falleció y otra quedó atrapada tras un siniestro de tránsito registrado la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026 en el puente de Guachalá, en el cantón Cayambe.

Según información del ECU 911, un tráiler se volcó hacia las barandas del puente en sentido Quito-Cayambe. Una persona quedó atrapada y otra perdió la vida.

La llamada de emergencia habría ingresado a las 07:35 de este jueves.

Debido a este siniestro, la Policía Nacional informó el cierre de la vía por lo que se procede a desviar el tráfico vehicular en el redondel de Guayllabamba, para que avancen por Tabacundo hacia el sector del Cajas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar rutas alternas y conducir con precaución.