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Ecuador

Siniestro de tránsito en el puente de Guachalá, en Cayambe, deja una persona fallecida

Policía Nacional gestiona el cierre de la vía y desvió de vehículos en sentido Quito-Cayambe. El siniestro ocurrió este jueves 1 de octubre.

Una persona falleció tras un siniestro de tránsito en el sector del puente de Guachalá en Cayambe.

ECU 911

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

01 oct 2026 - 09:33

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Una persona falleció y otra quedó atrapada tras un siniestro de tránsito registrado la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026 en el puente de Guachalá, en el cantón Cayambe.

Según información del ECU 911, un tráiler se volcó hacia las barandas del puente en sentido Quito-Cayambe. Una persona quedó atrapada y otra perdió la vida. 

La llamada de emergencia habría ingresado a las 07:35 de este jueves. 

Debido a este siniestro, la Policía Nacional informó el cierre de la vía por lo que se procede a desviar el tráfico vehicular en el redondel de Guayllabamba, para que avancen por Tabacundo hacia el sector del Cajas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar rutas alternas y conducir con precaución.

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