A 40 años de Chernóbil: El desastre que liberó 400 veces más radiación que Hiroshima

Chérnobil sufrió el impacto equivalente a 400 veces la radiación de la bomba de Hiroshima.

El 26 de abril de 1986, a la 1:24 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética (hoy norte de Ucrania), explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada.

Lo que debía ser un ensayo técnico terminó convirtiéndose en el peor accidente nuclear de la historia.

¿Qué causó la explosión del reactor 4 en Chernóbil?

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, una combinación de errores humanos y fallas de diseño provocó una pérdida de control del reactor.

A esto le siguió una explosión y un incendio que destruyeron el edificio y liberaron grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera.

Esto no solo ocasionó la destrucción de la planta, sino que provocó la expansión de una nube radioactiva por gran aprte de Europa.

Ciudades como Prípiat, ubicada a menos de tres kilómetros, fueron evacuadas en las primeras horas.

Más de 100 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en los días posteriores.

Consecuencias en Chérnobil

Las consecuencias humanas y ambientales fueron inmediatas y duraderas.

Al menos 31 personas murieron en las primeras semanas, pero millones estuvieron expuestas a distintos niveles de radiación sin saberlo.

Décadas después, el impacto en la salud, especialmente el aumento de personas con cáncer de tiroides, sigue siendo objeto de estudio.

Punto de inflexión

Según la National Geographic, Chernóbil marcó un punto de inflexión global: no solo evidenció los riesgos de la energía nuclear, sino que también expuso el secretismo del sistema soviético en plena Guerra Fría.

El accidente, rodeado inicialmente de silencio oficial, terminó generando alarma internacional y cuestionamientos sobre la seguridad nuclear en todo el mundo.

Cuarenta años después, la zona de exclusión sigue siendo en gran parte inhabitable. Los científicos estiman que algunas áreas podrían no ser seguras durante miles de años debido a la persistencia de la contaminación radiactiva.

Chernóbil es en la actualidad un símbolo de advertencia y memoria.

La tragedia nuclear recuerda hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la negligencia tecnológica.

Aunque también es un símbolo de resiliencia, investigación científica y lecciones aprendidas que siguen moldeando la seguridad nuclear en el siglo XXI.