Daule: Tres jóvenes fueron acribillados en violento ataque
Moradores del sector alertaron del crimen a las autoridades
Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos
EFE
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Fecha de publicación
26 abr 2026 - 12:29
La noche del sábado 25 de abril, Durán presenció un nuevo ataque armado que dejó como saldo tres jóvenes fallecidos.
El hecho sucedió en las avenidas 18 de Agosto y Enrique Gil, donde, debido al crimen, también se registró una persona herida.
Las víctimas tenían entre 20 y 24 años de edad
Cerca de las 23:00, moradores del sector reportaron el hecho que dejó a los cadáveres tendidos en la calzada al ECU 911.
De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas tenían entre 20 y 24 años.
Personal policial aseguró que las investigaciones continuarán para determinar las causas y responsables del crimen.
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