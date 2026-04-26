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Seguridad

Daule: Tres jóvenes fueron acribillados en violento ataque

Moradores del sector alertaron del crimen a las autoridades

Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos

EFE

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

26 abr 2026 - 12:29

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La noche del sábado 25 de abril, Durán presenció un nuevo ataque armado que dejó como saldo tres jóvenes fallecidos. 

El hecho sucedió en las avenidas 18 de Agosto y Enrique Gil, donde, debido al crimen, también se registró una persona herida. 

Las víctimas tenían entre 20 y 24 años de edad

Cerca de las 23:00, moradores del sector reportaron el hecho que dejó a los cadáveres tendidos en la calzada al ECU 911.

De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas tenían entre 20 y 24 años.

Personal policial aseguró que las investigaciones continuarán para determinar las causas y responsables del crimen. 

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