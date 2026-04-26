Daule: Tres jóvenes fueron acribillados en violento ataque

Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos

La noche del sábado 25 de abril, Durán presenció un nuevo ataque armado que dejó como saldo tres jóvenes fallecidos.

El hecho sucedió en las avenidas 18 de Agosto y Enrique Gil, donde, debido al crimen, también se registró una persona herida.

Las víctimas tenían entre 20 y 24 años de edad

Cerca de las 23:00, moradores del sector reportaron el hecho que dejó a los cadáveres tendidos en la calzada al ECU 911.

De acuerdo con la información de las autoridades, las víctimas tenían entre 20 y 24 años.

Personal policial aseguró que las investigaciones continuarán para determinar las causas y responsables del crimen.