Chile declara alerta sanitaria por hantavirus tras aumento de la letalidad del virus
La alerta sanitaria por el hantavirus en Chile regirá hasta el 31 de julio de 2027 en 13 regiones, desde Atacama hasta Magallanes.
El hantavirus se contagia por las excretas del ratón contaminado, pero la cepa de los Andes se trasmite entre seres humanos.
AFP
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Actualizado:
29 jul 2026 - 15:22
El Ministerio de Salud de Chile declaró alerta sanitaria por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, este miércoles 29 de julio de 2026.
La disposición estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y se aplicará en el territorio comprendido desde la región de Atacama hasta Magallanes.
Las autoridades chilenas aclararon que la declaratoria no significa que exista una epidemia en curso, sino que responde a una estrategia de prevención para reforzar la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las acciones de control ante el comportamiento que ha mostrado el virus este año.
Aumentan las muertes por hantavirus
Según el balance oficial, hasta la semana pasada se contabilizaban 46 casos confirmados y 18 fallecidos, cifras que elevan la letalidad al 39%, en 2026.
El porcentaje representa un incremento en comparación con 2025, cuando se registraron 44 contagios y ocho muertes, con una letalidad del 18%.
Regiones con mayor número de casos
Los contagios se concentran principalmente en las regiones de:
- Valparaíso
- Metropolitana
- O'Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
- Aysén
Síntomas de alerta
El Ministerio de Salud pidió a la población acudir de inmediato a un centro de salud si presenta alguno de los siguientes síntomas, especialmente después de haber estado en zonas rurales o semirrurales:
- Fiebre
- Dolor muscular intenso
- Dificultad respiratoria
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