Siete muertos en accidente de helicóptero de lucha contra incendios en Argentina

Siete muertos en accidente de helicóptero de lucha contra incendios forestales en Argentina.

Siete personas murieron el miércoles 29 de julio en el accidente de un helicóptero de lucha contra incendios forestales, en Argentina.

El hecho sucedió en la zona de un parque natural del oeste de país, anunció el gobernador de la provincia de San Juan.

Personal de bomberos, policía y protección civil

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que en la mañana se había perdido contacto con la aeronave, un Bell 412, en la zona del parque de Ischigualasto, a unos 1 200 kilómetros de Buenos Aires.

El gobernador provincial Marcelo Orrego confirmó por la tarde el accidente, en el que "tristemente perdieron la vida siete personas" entre ellas personal de bomberos, de la policía y de protección civil, dijo en X.