Un muerto y un herido tras ataque armado registrado en la calle Necochea, en Quito

Policía y Bomberos acudieron a la calle Necochea tra sla alerta de un ataque armado este miércoles 29 de julio de 2026.

La Policía Nacional investiga un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 en el sector de la calle Necochea, una de las vías que conecta el sur con el centro-norte de Quito.

Según información de la Policía Nacional, a pocos metros del ingreso a El Panecillo una persona murió y otra resultó herida. Las autoridades iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer el hecho.

Según el ECU 911, la alerta fue recibida a las 13:17. Unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Quito se movilizaron al lugar para atender la emergencia.

Los Bomberos informaron que se registró "un incidente por violencia civil". Al llegar al sitio, los equipos de primera respuesta encontraron a una víctima con signos vitales, por lo que fue estabilizada y trasladada a una casa de salud.

Mientras se desarrolla el procedimiento policial, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementó un cierre temporal de la circulación vehicular en varios puntos del sector

Las restricciones al tránsito se aplicaron en la avenida 5 de Junio, Barba, Miller, la avenida Mariscal Sucre y Huancavilca, en sentido sur-norte.