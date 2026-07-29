Los equipos ecuatorianos definen su futuro en la Libertadores y Sudamericana

La emoción del fútbol sudamericano entra en su fase máxima con el inicio de los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana. Los representativos ecuatorianos afrontan cruces de pronóstico reservado, donde la jerarquía, la estrategia y la solidez serán determinantes para mantener viva la ilusión en el torneo internacional.

Copa Libertadores: La obsesión continental

La máxima competición de clubes de América sube el telón de su ronda de los 16 mejores, un escenario donde la exigencia física y táctica suele separar a los aspirantes de los verdaderos candidatos al título.

Independiente del Valle y Liga de Quito disputarán este torneo como representantes de Ecuador.

El cuadro "rayado" se metió en esta instancia tras adjudicarse con autoridad el Grupo H. Por su parte, Deportes Tolima avanzó como segundo del Grupo B y busca hacer valer la presión de su fortín en Ibagué para neutralizar el fútbol asociativo del conjunto ecuatoriano.

El partido de ida se jugará el martes 11 de agosto, a las 19:30, en el estadio Manuel Murillo Toro, en Colombia.

Y el partido de vuelta será el martes 18 de agosto, a las 19:30, en el estadio de Ciudad Deportiva Independiente del Valle, en Quito.

Por otra parte, los Albos afrontan un duelo con aroma a revancha y máxima exigencia frente al cuadro brasileño. Ambos equipos ya se vieron las caras en la fase de grupos (Grupo G), donde se repartieron triunfos en condición de local, por lo que la serie promete una definición infartante en la capital ecuatoriana.

Liga de Quito vs. Mirassol jugarán el jueves 13 de agosto, a las 17:00, en el estádio José Maria de Campos Maia, en São Paulo, Brasil.

El jueves 20 de agosto, se jugará el partido de vuelta, a las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

Copa Sudamericana: El sueño celeste

La "Gran Conquista" entra en una etapa donde los errores se pagan caros y la gloria premia a los equipos aguerridos que logran trascender fronteras.

El único representante ecuatoriano en este torneo es Macará. El equipo ambateño vive un capítulo dorado en su historia internacional al instalarse entre los 16 mejores del torneo tras superar una fuerte fase de grupos.

Esta vez, el desafío no es menor: enfrente tendrán a un histórico del fútbol brasileño como el Santos, con su figura Neymar Jr, que obligará a los ecuatorianos a plantear un esquema táctico perfecto y sin margen de error.

El encuentro entre Santos y Macará se jugará el miércoles 12 de agosto, en el estadio Urbano Caldeira - Vila Belmiro, en São Paulo, Brasil.

El partido de vuelta será el miércoles 19 de agosto en el estadio Bellavista de Ambato. Con horarios por confirmar en ambos partidos.