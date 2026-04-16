Pekín advierte a viajeros chinos de problemas para ingresar a EE.UU.

Recordatorio a los ciudadanos chinos que viajan a Estados Unidos: Presten atención a los riesgos de seguridad en la entrada al país.

El gobierno chino alertó a sus ciudadanos sobre posibles inconvenientes al ingresar a Estados Unidos y pidió extremar precauciones, especialmente en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China denunció que, recientemente, una veintena de investigadores chinos fueron sometidos a interrogatorios “injustificados” por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y se les negó el ingreso pese a contar con visas válidas.

Ante estos hechos, las autoridades chinas instaron a sus ciudadanos a evitar utilizar el aeropuerto de Seattle como punto de entrada a Estados Unidos.

También pidieron a los viajeros mantenerse atentos y actuar de forma “serena y racional” en caso de ser interrogados por agentes migratorios.

Hasta el momento, Pekín no ha precisado si los casos ocurrieron en un solo evento o en distintos días, ni ha ofrecido más información sobre los afectados.

Por su parte, la CBP no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre lo ocurrido.