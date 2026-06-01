Gustavo Petro abre la puerta al retorno de la venta de energía a Ecuador

El presidente colombiano, Gustavo Petro, abrió la posibilidad de volver a vender energía a Ecuador. Así lo anunció a través de sus redes sociales este lunes 1 de junio de 2026.

"Si Colombia tiene energía volverá a ayudar al pueblo ecuatoriano independientemente de quién lo gobierne", escribió el Mandatario colombiano.

En el mismo mensaje añadió que "nosotros no somos como las habituales oligarquías latinoaméricanas que ven a sus países como sus haciendas privadas".

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en reacción a la aplicación de la tasa de seguridad a productos colombianos, desde el 1 de febrero de 2026.

El Gobierno colombiano alegó que la decisión era tomada por la posible transición hacia un fenómeno de El Niño, pero la resolución se firmó un día después de uqe Ecuador anunciara el arancel del 30% a las importaciones colombianas.