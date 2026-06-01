Inocar alerta por fuerte oleaje y aguaje en la costa de Ecuador entre el 2 al 4 de junio
El Inocar emitió una alerta por un fuerte oleaje y un periodo de aguaje que afectará a cinco provincias costeras y a Galápagos.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en playas y zonas marítimas.
Freepik
Compartir
Actualizado:
01 jun 2026 - 15:51
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió una alerta por el arribo de olas con alta energía provenientes del suroeste del Pacífico que afectarán a las costas continental e insular del Ecuador entre el 2 y el 4 de junio de 2026.
Según el pronóstico, las olas llegarán con una energía superior a la habitual y podrían alcanzar alturas de más de 2 metros en el perfil costero continental y hasta 2,7 metros en sectores de Galápagos.
El fenómeno coincidirá además con una fase de aguaje prevista entre el 1 y el 4 de junio.
Las condiciones previstas harán que el estado del mar se mantenga muy agitado durante varios días, aumentando los riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones menores y actividades recreativas en el litoral ecuatoriano.
Provincias afectadas y alturas máximas del oleaje
El Inocar informó que las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro estarán entre las zonas que experimentarán el impacto de este oleaje.
En estos sectores se esperan alturas que irán desde los 0,60 metros hasta cerca de los 2 metros.
En la región insular, especialmente en el oeste y sur de Galápagos, las condiciones serán más intensas.
Allí las olas podrían alcanzar alturas de entre 1 y 2,70 metros durante el período de monitoreo.
Riesgo de resacas: Recomendaciones para bañistas
Los especialistas advierten que este tipo de oleaje puede provocar que las olas rompan con mayor fuerza sobre la costa, incrementando su alcance y modificando el comportamiento habitual del mar en sectores cercanos a las playas.
También existe la posibilidad de que se generen corrientes de resaca y movimientos de sedimentos que representen un riesgo para quienes ingresen al mar o desarrollen actividades de navegación.
Por ello, se recomienda a ciudadanos, pescadores y operadores turísticos mantenerse informados a través de los canales oficiales del Inocar y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Compartir