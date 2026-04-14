Incendio de gran magnitud afecta fábrica de la marca de autos BYD en China

El incidente ocurre en una de las principales instalaciones de la compañía, mientras autoridades investigan las causas del incendio.

Un incendio de gran magnitud se registra en una fábrica de la empresa china BYD en Shenzhen, según reportes de agencias internacionales.

El fuego se originó hacia las 2:48 hora local (18:48 GMT del lunes) en un aparcamiento de varias plantas situado junto a una de las instalaciones del grupo en el distrito de Pingshan, donde se almacenaban vehículos de prueba y unidades fuera de uso, de acuerdo con el cuerpo de bomberos local.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran llamas extendiéndose dentro del complejo industrial.

Equipos de emergencia acuden al lugar para controlar el incendio y evitar su propagación a otras áreas de la planta.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas ni el alcance total de los daños.

BYD es uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos a nivel mundial, con operaciones clave en China y otros mercados internacionales.

El fabricante mundial de vehículos eléctricos, descartó este martes que un fallo de baterías estuviera detrás del gran incendio registrado de madrugada en un aparcamiento de su complejo industrial en Shenzhen, que no dejó víctimas ni afectó a la producción, según informaron la compañía y autoridades locales.