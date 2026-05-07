China condena a muerte suspendida a dos exministros por corrupción
Dictaron además, confiscación de todos sus bienes personales
Li Shangfu, ex ministro de Defensa chino.
AP
Compartir
Fecha de publicación
07 may 2026 - 08:27
China condenó a muerte suspendida por corrupción a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, en el marco de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping.
Según la agencia oficial Xinhua, un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos.
No podrán optar por reducción de condena
Ambos fueron condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.
Las sentencias establecen además que, una vez transcurrido el periodo de suspensión y conmutadas las penas a cadena perpetua, no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.
Wei Fenghe fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023, antes de desaparecer de la escena pública y ser posteriormente destituido.
Compartir