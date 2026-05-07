Juan Carlos Blum: Trayectoria y experiencia del nuevo ministro de Ambiente de Daniel Noboa

La mañana del 7 de mayo de 2026, Juan Carlos Blum asumió como nuevo ministro de Ambiente y Energía de Ecuador.

Fue designado por el presidente Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo 376, en reemplazo de la exministra Inés Manzano.

Blum es ingeniero mecánico, graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). También tiene una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental.

Experiencia en organismos internacionales

Antes de su nombramiento como ministro, desde el 14 de abril de 2026, se desempeñaba como gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP).

Trabajó como consultor ambiental y colaboró con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.