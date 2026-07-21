Ecuador y Canadá firmarán un Tratado de Libre Comercio el próximo 24 de julio

Ecuador y Canadá firmarán un Tratado de Libre Comercio el 24 de julio.

Ecuador y Canadá firmarán el viernes 24 de julio un Tratado de Libre Comercio, así lo anunció este martes el viceminitro de Promoción y Exportaciones e Inversiones, Roger Crespo.

"Este viernes 24 de julio, en Canadá, se realizará la firma del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, un hito importante para las relaciones comerciales y bilaterales con este socio estratégico", dijo el funcionario.

Las declaraciones se dieron en el marco de un evento de suscripción de una iniciativa con la que Ecuador y Canadá apoyarán a pequeñas y medianas empresas exportadoras lideradas por mujeres.

Según el funcionario, Canadá representa "un mercado clave para nuestra oferta exportable".

El 24 de mayo de 2025 Ecuador y Canadá suscribieron una declaración conjunta para acelerar la firma de un TLC, en el marco de la visita de varias delegaciones internacionales que asistieron en Quito a la investidura de Daniel Noboa.

El 2 de febrero de 2025 Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que facilitará el acceso de las exportaciones ecuatorianas a un mercado de alrededor de 40 millones de consumidores en condiciones preferenciales, según la Presidencia.