¿Cuándo y dónde se jugará la Copa América?

La Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del fútbol mundial, celebrará su 49.ª edición en 2028.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha confirmado que el certamen se disputará entre junio y julio de 2028, aunque no ha anunciado oficialmente el país anfitrión ni el calendario completo de la competición.

Diversas candidaturas permanecen en análisis, entre ellas las de Ecuador y Estados Unidos, pero la decisión definitiva sigue pendiente.

Mientras se define la sede, la organización trabaja sobre la base del formato utilizado en la edición de 2024. De mantenerse ese esquema, el torneo contará con 16 selecciones: las 10 asociaciones miembro de la Conmebol —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela—.

Y se sumarán seis equipos invitados de la Concacaf, que obtendrán su clasificación a través de los torneos organizados por esa confederación. La Conmebol, sin embargo, todavía no ha oficializado el reglamento de competencia para 2028.

En caso de conservar el formato de la edición anterior, las 16 selecciones serán distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia desde la que el campeonato continuará con eliminación directa hasta definir al campeón. Este sistema fue empleado en la Copa América de 2024 y es el que, por ahora, se perfila como la principal referencia para la próxima edición.

El vigente campeón del torneo es Argentina, que conquistó la Copa América 2024 al derrotar a Colombia por 1-0 en la final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, gracias a un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario. Con ese triunfo, la Albiceleste alcanzó su 16.º título continental, convirtiéndose en la selección más laureada en la historia del certamen y superando a Uruguay, que suma 15 conquistas.

La próxima Copa América también marcará el inicio de un nuevo ciclo para varias selecciones sudamericanas tras el Mundial de 2026. Potencias como Brasil, Uruguay y Colombia buscarán recuperar el título continental, mientras que Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia intentarán consolidar sus procesos deportivos con la mira puesta en el Mundial de 2030. Todo ello, a la espera de que la Conmebol confirme la sede y publique el reglamento oficial que regirá la edición de 2028.