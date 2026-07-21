Día del Perro: Quito amplía servicios gratuitos para el bienestar animal

Quito fortalece la atención gratuita y la esterilización de perros y gatos.

Cada 21 de julio se conmemora el Día del Perro, una fecha que busca promover el cuidado y la tenencia responsable de estos animales.

En Quito, el Municipio mantiene servicios gratuitos de atención veterinaria, esterilización y protección animal a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

La iniciativa busca fortalecer el cuidado de perros y gatos y contribuir al control ético de la población animal, especialmente para prevenir la reproducción sin control y situaciones de abandono.

Quito apuesta por más esterilizaciones

El Municipio de Quito tiene como meta alcanzar 50.000 esterilizaciones de libre acceso durante 2026.

Esta estrategia busca mejorar las condiciones de vida de los animales de compañía y reducir el crecimiento indiscriminado de la población de perros y gatos.

Durante la actual administración, más de 143.000 perros y gatos han sido esterilizados, mientras que 1.467 animales han sido entregados en adopción responsable.

Además, más de 206.000 ciudadanos han participado en procesos de sensibilización relacionados con el bienestar animal y la tenencia responsable.

Atención y protección para los animales

Como parte del fortalecimiento de estos servicios, el Municipio incorporó más de 915.000 insumos veterinarios, con una inversión de USD 1,58 millones destinada a medicamentos, equipamiento e insumos especializados.

La UBA también ha realizado más de 14.580 inspecciones relacionadas con presuntos casos de maltrato animal, como parte de las acciones de protección y respuesta ante denuncias ciudadanas.

En esta fecha, el Municipio recuerda la importancia de asumir una tenencia responsable y garantizar el cuidado de los animales de compañía, que forman parte de miles de hogares de Quito.