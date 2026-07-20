China realiza ejercicios con fuego real cerca de la zona económica exclusiva de Japón

Ministerio de Defensa japonés el 21 de julio de 2026, un destructor de misiles guiados clase Luyang III de la Armada china

Un buque de la Armada china llevó a cabo un ejercicio de disparos con munición real durante unas maniobras conjuntas con Rusia dentro de la zona económica exclusiva de Japón, informó Tokio este martes.

El incidente ocurrido el domingo fue la primera vez que el Ministerio de Defensa de Japón detectó un entrenamiento con fuego real por parte de Pekín dentro de su franja marítima, informaron los medios nipones.

Las relaciones entre ambos países asiáticos se han deteriorado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Enfureció a Pekín en noviembre cuando sugirió que Tokio podría intervenir si el gigante asiático lanzaba un ataque a Taiwán, isla de régimen democrático que China reclama como propia.

El destructor de misiles chino de clase Luyang III en cuestión fue visto realizando el ejercicio 180 kilómetros al suroeste de la isla de Okinotori, el territorio más meridional de Japón.

La acción se produjo tras un avistamiento inicial, alrededor de las 02H00 del mismo día, de una flota de cuatro embarcaciones —tres buques chinos y una fragata de la Armada rusa— 330 km al suroeste de la isla, mientras se dirigían hacia el noreste.

Cuando más tarde se llevó a cabo el entrenamiento con fuego real, la fragata rusa también se encontraba cerca, informó la cadena pública NHK.

Tras el ejercicio, el Ministerio de Defensa movilizó a un destructor de la Armada japonesa para vigilar y monitorear la situación.

A principios de este mes, naves de los guardacostas de Japón y China se enfrentaron cerca de unas islas en disputa, y cada una afirmó haber expulsado a los buques de la otra que habían invadido sus aguas territoriales.

El incidente ocurrió cerca de unas islas deshabitadas que Japón denomina Senkaku y China llama Diaoyu, las cuales se encuentran entre Taiwán y Okinawa y han sido motivo de tensiones diplomáticas durante décadas.