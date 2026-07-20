Un fuerte temporal en Chile deja diez muertos y 100 000 personas aisladas

Al menos diez personas fallecieron y 2 422 sufrieron daños graves en sus viviendas por el temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos que afecta a Chile desde el 15 de julio, informó el gobierno.

Se reportan "10 personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas, y 17 lesionados. Hay 2 422 personas damnificadas", informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

El temporal de intensas lluvias bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100 000 personas especialmente en el norte.

El temporal golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

Se decretó estado de catástrofe en la zona

Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rapidamente.

"Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad", el mandatario ordenó que "se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)", según dijo a la prensa.

"Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Hace décadas, Chile no enfrentaba un temporal así

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró a la AFP.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.