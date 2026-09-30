Christa Pike, la mujer que sería ejecutada en Tennessee después de más de 200 años

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995.

Christa Gail Pike, de 50 años, es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee, Estados Unidos. Fue condenada por un crimen cometido en 1995, cuando estudiaba en un centro de capacitación laboral de Knoxville.

Su ejecución mediante inyección letal estaba prevista para este miércoles 30 de septiembre de 2026. De concretarse, se habría convertido en la primera mujer ejecutada en ese estado desde 1820.

¿Qué hizo Christa Pike?

Pike tenía 18 años cuando asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de estudios de 19. Según el proceso judicial, consideraba que la joven era una rival por la atención de su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Colleen Slemmer tenía 19 años cuando fue asesinada por Christa Pike y sus cómplices en 1995. AP.

El 12 de enero de 1995, Pike, Shipp y otra joven identificada como Shadolla Peterson llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa con el pretexto de conversar y resolver sus diferencias.

En ese lugar, la víctima fue golpeada, pateada, apuñalada y herida en el cuello durante un ataque que se prolongó por más de 30 minutos. También le grabaron un pentagrama en el pecho y Pike se llevó un fragmento de su cráneo.

Colleen Slemmer murió por los golpes que recibió en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por las autoridades.

Pike confesó el crimen

Durante la investigación, Pike reconoció su participación y entregó a las autoridades el fragmento del cráneo que había conservado. En 1996 fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a muerte.

Su novio también confesó y recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Peterson, quien habría vigilado mientras se cometía el crimen, colaboró con la Fiscalía y fue sentenciada a libertad condicional.

Pike fue la única de las tres personas involucradas que recibió la pena de muerte. Además, en 2001 fue condenada por intentar asesinar a otra mujer dentro de prisión.

¿Por qué su ejecución era histórica?

Tennessee no ejecuta a una mujer desde 1820, cuando Eve Martin fue ahorcada por participar en un asesinato. Pike habría sido la primera en más de dos siglos y la única persona ejecutada en ese estado, durante la era moderna de la pena capital, por un crimen cometido cuando era adolescente.

Las ejecuciones de mujeres son poco frecuentes en Estados Unidos. Desde que el país retomó la pena de muerte en 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, frente a más de 1 600 hombres.

La defensa pidió cambiar la condena

Los abogados de Pike solicitaron que la pena de muerte fuera sustituida por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Argumentaron que el jurado no conoció completamente los antecedentes de violencia, abandono y abuso sexual que sufrió durante su infancia y adolescencia.

Según la defensa, Pike fue víctima de violación a los 11 y 17 años. Durante su permanencia en prisión también fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

Christa Pike permanece en el corredor de la muerte de Tennessee desde hace casi 30 años. Redes Sociales.

Sus abogados sostienen que estos factores, sumados a su edad al momento del crimen, debieron ser considerados antes de imponer la pena de muerte. Sin embargo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó su pedido de clemencia.

¿Por qué suspendieron la ejecución?

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito suspendió temporalmente la ejecución cerca de una hora antes de que comenzara el procedimiento.

La decisión busca determinar si los antecedentes de abuso sexual y violencia sufridos por Pike fueron considerados adecuadamente durante su sentencia. La medida no anula su condena ni significa que haya sido declarada inocente.

La Fiscalía de Tennessee pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que levante la suspensión y permita ejecutar la sentencia. Por ahora, Pike continúa en el corredor de la muerte a la espera de una nueva decisión judicial.