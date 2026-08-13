Tres estados de Estados Unidos ejecutarán presos este jueves 13 de agosto de 2026

Tres Estados ejecutarán penas de muerte en Estados Unidos este jueves 13 de agosto.

Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital bajo el presidente Donald Trump.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras otros tres -California, Oregón y Pensilvania- tienen moratorias vigentes.

La última vez que se programaron tres ejecuciones el mismo día fue en 2010, según la oenegé Death Penalty Information Center.

Trump ha buscado expandir el uso de la pena de muerte "para los crímenes más viles", y el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.

El estado de Tennessee tiene previsto ejecutar este jueves a Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.

Oklahoma ejecutará a Carlos Cuesta-Rodriguez, de 70 años, condenado por un asesinato en 2003.

Alabama planea ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.

El año pasado se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando hubo 52 ejecutados.

Florida realizó el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguido por Alabama, Carolina del Sur y Texas con cinco cada uno.

De las ejecuciones del año pasado, 39 se hicieron por inyección letal.

Tres fueron por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial que causa la asfixia del preso.

La ONU denunció el uso de gas de nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.