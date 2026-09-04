Juez declara juicio nulo en caso de infanticidio en EE.UU. pero suspende la ejecución del fallo

Kevin Reddington, abogado defensor de Lindsay Clancy, y Lindsay Clancy observan mientras el jurado permanece estancado y el juez indica que declarará la nulidad del juicio.

Un juez declaró nulo el viernes 4 de septiembre de 2026 el juicio en el mediático caso de una mujer estadounidense que mató a sus tres hijos, pero dejó su decisión en suspenso para permitir que la medida sea apelada.

El juez William Sullivan dijo que congelaba su fallo de juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy durante una hora para permitir que sea presentado un recurso ante un tribunal superior.

El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental.

Lindsay era enfermera de maternidad y madre de tres niños. Tras el nacimiento de su tercer hijo, en mayo de 2022, comenzó a presentar problemas de salud mental. Ansiedad, insomnio, depresión y pensamientos intrusivos aparecen en el historial médico que hoy ocupa un lugar central en su juicio.

El 24 de enero de 2023, en su casa en Duxbury, Massachusetts, Lindsay estranguló a sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de ocho meses.

Después intentó quitarse la vida lanzándose desde una ventana del segundo piso de su casa. Sobrevivió, pero sufrió graves lesiones lo que ocasionó que quedara paralizada de la cintura para abajo y desde entonces utiliza una silla de ruedas.

Su esposo, Patrick Clancy, había salido a recoger comida y medicamentos durante ese tiempo. Al regresar encontró a Lindsay gravemente herida y posteriormente a sus tres hijos sin vida.